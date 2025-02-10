Убивство українських військових у Німеччині. Підозрюваний росіянин визнав провину

Росіянин, якого підозрюють в убивстві двох українських військових на реабілітації в Німеччині, визнав свою провину в суді.

Про це пише Deutsche Welle.

У квітні 2024 року підозрюваний та двоє українських військових, які проходили реабілітацію після поранення в німецькому Мурнау, випивали разом у барі — до того вони не були близько знайомі. Тоді ж вони почали сперечатися через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

На початку судового засідання підозрюваний визнав свою провину: «Зараз, у тверезому стані, я глибоко шкодую про те, що трапилося».

Через суперечку росіянин відчув себе «ущемленим у своїй національній гордості». Він живе в Німеччині з початку 1990-х років і є «прихильником російського націоналізму». Сторона обвинувачення стверджує, що він «беззастережно підтримує» загарбницьку війну Росії проти України.

Що передувало

Увечері 27 квітня 2024 року на території торгового центру в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців з ножовими пораненнями. Виявилося, що це — військові, які проходили в Німеччині реабілітацію. Один 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий, помер у сусідній лікарні того ж вечора.

Підозрюваного розшукали й затримали того ж вечора, він жив неподалік від місця злочину. Ним виявився 57-річний громадянин Росії — його заарештували. Слідство не виключало політичних мотивів злочину.