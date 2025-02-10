У ЗСУ оновили програму базової військової підготовки

У Збройних силах України оновили програму базової загальновійськової підготовки. Серед нововведень — «нульовий день» для адаптації цивільних і акцент на психологічну стійкість.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Тривалість навчання залишається без змін — 1,5 місяця. З них 41 доба — для занять, шість — для відпочинку, а один день на адміністративні питання. Загальний обсяг підготовки — 372 навчальні години.
Оновлена програма БЗВП запрацює з 10 лютого 2025 року. Серед ключових нововведень:
- «нульовий день» / день «перезавантаження» — це адаптація цивільного до військового середовища;
- нарощений зміст психологічної підготовки;
- вивчення програмного забезпечення «Кропива»;
- розширений курс з домедичної допомоги;
- «маршова» підготовка (фізичні тренування) для формування витривалості військовослужбовців.
Програма включає удосконалені стрілецькі вправи з індивідуальної зброї на короткі дистанції (бій в безпосередньому контакті з противником до 100 м) та на швидкість, на це виділять додаткові боєприпаси.
«Нова програма БЗВП — це результат ретельного аналізу бойового досвіду наших підрозділів. Ми оптимізували навчальний процес, прибравши застарілі елементи та зосередившись на практичних навичках, психологічній стійкості та інших критично необхідних функцій на сучасному полі бою», — зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
За результатами успішного навчання військовослужбовці отримують сертифікат і класну кваліфікацію за ВОС-100 «Стрілець».
Наступний етап підготовки — фахові курси відповідно до визначених посад у бойових підрозділах. Там військові поглиблюють знання та навички за конкретною військово-обліковою спеціальністю.
- Генштаб ЗСУ працює над тим, щоб підготовка українських бійців тривала повних два місяці замість 30-денного навчання.