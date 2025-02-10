WSJ: Російським силовикам доручили катувати українських військовополонених після повномасштабного вторгнення

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну адміністрації російських вʼязниць отримали розпорядження катувати українських військових, які потраплять у полон.

Про це пише американська газета The Wall Street Journal з посиланням на трьох колишніх працівників Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСВП).

Газета пише, що на початку вторгнення начальник УФСВП Росії по Санкт-Петербургу і Ленінградській області Ігор Потапенко сказав елітному підрозділу відомства — імовірно, йдеться про спецназ ФСВП — «бути жорстокими та не шкодувати полонених». Він зазначив, що насильство проти полонених українців не обмежуватимуть, а натільні камери з форми силовиків, які могли б зафіксувати тортури, приберуть.

Крім того, тоді для співробітників ФСВП, які мали стежити за полоненими, ввели ротацію. Передбачалося, що сформовані команди перебуватимуть в одній вʼязниці не більш як місяць. По всій Росії інші підрозділи — з Бурятії, Москви, Пскова та інших регіонів — отримали аналогічні інструкції.

У підсумку спецпідрозділ ФСВП керував тюремним персоналом на місцях. Інструкції, які Потапенко дав у березні 2022 року, стали карт-бланшем на насильство. Це поклало початок майже трьом рокам нещадних і жорстоких тортур українських військовополонених у російських трюмах, пише WSJ. Охоронці били увʼязнених електрошокерами по геніталіях, жорстоко били їх та відмовляли в лікуванні, щоб спровокувати ампутації. Системне катування українських військовополонених підтверджувала Організація Обʼєднаних Націй.

Публікація газети ґрунтується на словах трьох колишніх працівників російських вʼязниць. Двоє з них — зі спецпідрозділів ФСВП, один — тюремний медик. Вони увійшли в програму захисту свідків після того, як дали показання слідчим Міжнародного кримінального суду. Силовики заявили, що звільнилися з тюремної служби до того, як їх змусили катувати українських полонених, але підтримували звʼязок із колегами в тюремній системі. WSJ зазначає, що розповіді росіян підкріплюють отримані документи, інтервʼю з українськими полоненими та свідченнями людини, яка допомогла їм втекти.

Відомі російські вʼязниці, де утримують українських військовополонених. The Wall Street Journal

Як пише WSJ, спецпідрозділи ФСВП не працюють у конкретних вʼязницях на постійній основі. Вони функціонують як «преторіанська гвардія», яку викликають для придушення заворушень, обшуків і роботи з найнебезпечнішими увʼязненими. При поводженні з українськими військовополоненими ці спецгрупи діяли в координації з місцевими тюремниками, контролюючи їхні дії. Один із колишніх силовиків зізнався, що після повномасштабного вторгнення жорстоке поводження з українцями вийшло на «новий рівень» — росіяни були впевнені, що їхнє керівництво схвалює насильство.

Під час чергування російські тюремники постійно носили балаклави. Це, як і щомісячні ротації, мало гарантувати, що полонені не зможуть впізнати своїх наглядачів. За допомогою катувань росіяни хотіли зламати волю українців до боротьби: так вони вибивали зізнання у «воєнних злочинах» або важливі дані, бо після тортур полоненим було складніше чинити опір.

За словами колишніх співробітників ФСВП, росіяни так часто застосовували електрошокери, особливо в душових, що батареї розряджалися занадто швидко.

Один із медиків, який працював у системі ФСВП у Воронезькій області, розповів, що охоронці били увʼязнених українців доти, доки не ламалися гумові кийки. Коли кийки ставали непридатними, охоронці використовували утеплені труби від бойлерів. Полонених били в одне й те саме місце щодня, не даючи загоюватися ранам. У результаті розвивалися інфекції, ставалося зараження крові, а мʼязи починали гнити. Один із полонених помер від сепсису, стверджує колишній співробітник ФСВП.