ППО збила 61 з 83 дронів, запущених вночі по Україні

У ніч на 10 лютого росіяни атакували Україну 83 дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 61 БпЛА в Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Ще 22 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина.