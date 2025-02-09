Українська ППО збила 70 ворожих БпЛА із 151

У ніч проти 9 лютого Росія атакувала Україну 151 дроном типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО збила 70 ворожих БпЛА. Ще 74 дрони втратили локаційно. Два БпЛА — досі в повітряному просторі України, бойова робота триває.

Дрони цієї ночі збивали у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Через ворожу атаку постраждали декілька регіонів, а саме: Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.