Країни Балтії відʼєдналися від енергосистеми Росії та Білорусі

Литва, Латвія та Естонія відʼєдналися від енергетичної системи Росії та Білорусі. Вони планували зробити це з 2017 року.

Про це повідомило LSM.

Найближчими годинами енергосистема країн Балтії працюватиме автономно, а до кінця дня 9 лютого вона підʼєднається до Європейської енергетичної системи. У цій системі обʼєднані всі країни континентальної Європи, а також Туреччина, Алжир, Марокко і Туніс.

Для споживачів процес переходу має відбутися непомітно. Проте мешканцям країн рекомендували зарядити мобільні телефони та ноутбуки на випадок малоймовірних перебоїв зі світлом.

«Припинивши енергетичну залежність країн Балтії від Росії, ми позбавимо агресора можливості використовувати енергію як зброю проти нас», — заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Через відʼєднання країн Балтії енергосистема Калінінградської області Росії також почала роботу в автономному режимі.