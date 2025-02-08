На Алясці розбився пасажирський літак — загинули 10 людей

На Алясці зазнав аварії літак авіакомпанії Bering Air. В авіакатастрофі загинули всі 10 людей, що були на борту.

Про це пише Associated Press.

Літак Cessna 208 Caravan 7 лютого виконував чартерний рейс між містами Уналакліт і Ном. Незадовго до посадки, коли літак був над Аляскінською затокою, він зник з радарів. Наступного дня рятувальники знайшли його уламки.

Літак Cessna 208 Caravan зазнав аварії на Алясці. Берегова охорона США

За даними радіолокаційної криміналістичної експертизи, з літаком сталася «подія, яка призвела до швидкої втрати висоти і швидкості». Що саме — поки невідомо. У цей момент ішов невеликий сніг, температура була -8,3 °C. Берегова охорона не отримала від літака жодних тривожних сигналів.

Усі люди, які перебували на борту, — девʼять пасажирів і пілот — загинули. Це найбільша авіакатастрофа на Алясці з 2013 року, коли під час аварії вантажного лайнера також загинули 10 людей.