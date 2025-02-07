У Чернівцях під час проходження ВЛК помер чоловік. Поліція зʼясовує обставини, на ситуацію відреагував омбудсман

Вранці 7 лютого в Чернівецькому обласному ТЦК та СП помер 32-річний чоловік. Йому стало зле під час проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомили місцева поліція і пресслужба Чернівецького ТЦК.

У поліції кажуть, що чоловік перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Його запросили в обласний ТЦК та СП для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився.

У ТЦК уточнили, що під час спілкування з військовими чоловік не скаржився на стан здоров’я, тож його скерували на військово-лікарську комісію.

Під час проходження ВЛК в нього різко погіршилось самопочуття і він знепритомнів. Чоловіку одразу розпочали надавати домедичну допомогу, на місце викликали медиків. Однак під час реанімаційних заходів він помер.

Тіло чернівчанина направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Відомості про подію слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «природня смерть» Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

У коментарі «Суспільному» гендиректор обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Єленєв повідомив, що бригада медиків, яка прибула на виклик, застала чоловіка у стані клінічної смерті. Реанімаційні дії не допомогли. Очевидних травм лікарі не побачили.

Начальник обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський розповів журналістам, що чоловік мав ожиріння, хронічні захворювання, ішемічну та гіпертонічну хвороби серця. Триває експертиза на вміст алкоголю в його організмі.

На ситуацію відреагував омбудсман Дмитро Лубінець. Він зазначив, що для зʼясування всіх обставин справи його представниця в Чернівецькій області скерувала листи до Чернівецького обласного ТЦК та СП, Чернівецького зонального відділу ВСП та ГУ Національної поліції в Чернівецькій області.