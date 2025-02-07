Генштаб: За добу РФ лишилася без 1 340 військових і 10 танків

Протягом минулої доби, 6 лютого, РФ втратила ще 1 340 військовослужбовців убитими й пораненими, а також — десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили 10 танків, 18 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, один засіб ППО, 116 дронів оперативно-тактичного рівня, 96 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 4 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 45 100 військових загинули та 390 тисяч були поранені.

Російські медіа встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.