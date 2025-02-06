На Хмельниччині шістьом прокурорам не підтвердили інвалідність, решту перевіряють

Міністерство охорони здоровʼя України розглянуло запит правоохоронців щодо перевірки медекспертних справ прокурорів Хмельницької області. Із 78 працівників прокуратур області шістьом не підтвердили інвалідність.

Про це «Суспільному» повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя у відповідь на запит.

За їхньою інформацією, на перевірку потрапили 78 справ, з яких 65 вже розглянуто, 13 ще перебувають на розгляді.

За результатами перевірки:

по одному прокурору рішення медико-соціальної експертної комісії відповідає законодавству;

шістьом прокурорам не підтвердили статус особи з інвалідністю;

трьом прокурорам винесли нове експертне рішення;

55 прокурорів скерували на додатковий огляд.

Що передувало

На початку жовтня 2024 року суд узяв під варту голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.

Правоохоронці провели обшуки в кабінеті та за місцем проживання Крупи — знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 посадовцю Хмельницької обласної прокуратури.

Незабаром після цього керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням, а наприкінці жовтня звільнили і генпрокурора Андрія Костіна.

Через цей скандал наприкінці грудня президент Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію Медико-соціальних експертних комісій.