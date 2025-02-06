Психологи та психотерапевти України тепер зобовʼязані сертифікуватися — президент підписав законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12030 про систему охорони психічного здоровʼя. Тепер психологи та психотерапевти зобовʼязані сертифікуватися.

Документ передбачає єдині стандарти сертифікації за професійними напрямами роботи психологів (у Нацкомісії) та сертифікацію психотерапевтів саморегулівними організаціями (СРО), які мають міжнародне визнання. Кожен українець матиме гарантію, що звертається до справжнього фахівця.

Тепер в Україні мають створити Національну комісію з питань психічного здоровʼя як постійний орган під управлінням Кабінету міністрів України. Вона координуватиме державну політику в цій сфері, забезпечуватиме взаємодію між державними органами, професійними асоціаціями та громадськими організаціями. Члени комісії не будуть державними службовцями, а фінансування частково надходитиме з міжнародної технічної допомоги.

Законопроєкт передбачає, що у країні розвиватимуть саморегулювання у сфері психічного здоровʼя: професійні асоціації зможуть отримувати статус саморегулівних організацій.

Документ також зобовʼязує психологів і психотерапевтів зберігати конфіденційну інформацію про пацієнтів.

Окрім того, планують створити державні та місцеві програми з психічного здоровʼя, а також спеціальні ініціативи для підтримки дітей, молоді, військових, ветеранів та внутрішньо переміщених громадян.

Раніше з українському законодавстві на офіційному рівні не було термінології у сфері охорони психічного здоровʼя — тепер вона зʼявиться.