Ізраїль слідом за США виходить з Ради ООН з прав людини

Після виходу США з Ради Організації О,`єднаних Націй (ООН) з прав людини Ізраїль теж вирішив припинити в ній участь.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар.

«Ізраїль вітає рішення президента Трампа не брати участі в роботі Ради ООН з прав людини. Ізраїль приєднується до Сполучених Штатів і не братиме участі в РПЛ ООН», — написав він.

Міністр поскаржився, що Рада ООН з прав людини «традиційно захищає порушників прав людини, дозволяючи їм ховатися від контролю, і натомість навʼязливо демонізує єдину демократію на Близькому Сході — Ізраїль».

«Цей орган зосередився на нападках на демократичну країну та поширенні антисемітизму замість того, щоб просувати права людини. Дискримінація проти нас очевидна: у РПЛ ООН Ізраїль — єдина країна, яка має пункт порядку денного, присвячений виключно їй. Проти Ізраїлю було винесено понад 100 засуджуючих резолюцій, понад 20% всіх резолюцій, коли-небудь прийнятих Радою — більше, ніж проти Ірану, Куби, Північної Кореї та Венесуели разом узятих», — додав він.