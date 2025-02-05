Аргентина вийде з ВООЗ слідом за США

Президент Аргентини Хавʼєр Мілей вирішив вивести країну зі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Про це заявив речник Мануель Адорні на пресконференції, де він критикував дії керівництва агентства під час пандемії коронавірусу.

«Президент Хавʼєр Мілей доручив міністру закордонних справ Херардо Вертейну вивести Аргентину з ВООЗ. Це ґрунтується на глибоких розбіжностях щодо управління охороною здоровʼя під час пандемії, що разом з урядом Альберто Фернандеса призвело нас до найбільшого карантину», — додав він.

За словами Адорні, Аргентина не отримує фінансування від ВООЗ і тому не втратить гроші після виходу. Також це, як він стверджує, не вплине на якість медичних послуг.

Це рішення Мілея може мати політичний підтекст. У перший день президентства Дональд Трамп підписав указ, за яким Сполучені Штати виходять із ВООЗ. Трамп звинувачує Всесвітню організацію охорони здоровʼя в неправильних діях під час пандемії COVID-19 та інших криз у медичній галузі. Штати були найбільшим фінансовим спонсором ВООЗ.

Тоді гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус висловив жаль з приводу намірів Вашингтону вийти з організації. Він наголосив, що саме США започаткували ВООЗ у 1948 році, а за останні сім років агентство здійснило «найвизначніші реформи в історії», зокрема завдяки американській підтримці.

У 2020 році Трамп уже хотів, щоби США вийшли з ВООЗ під час COVID-19 — тоді він звинуватив організацію в тому, що її контролює Китай. Але ситуацію виправив Байден, коли став президентом, і США залишилися у ВООЗ.