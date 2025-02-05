Президент підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану в Україні

Володимир Зеленський підписав документи про продовження воєнного стану № 12404 та про загальну мобілізацію № 12405 в Україні ще на 90 днів — до 9 травня 2025 року.

Про це йдеться в картках законопроєктів.

Воєнний стан в Україні та загальна мобілізація чоловіків добігають кінця опівночі 8 лютого. Це буде 14-те аналогічне рішення упродовж повномасштабної війни.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов’язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків. Чоловіків 18—60 років можуть призивати на службу, якщо в них немає законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.