Секретар РНБО розкрив зміст трьох нових пакетів санкцій проти Росії

Україна введе три нові пакети санкцій проти Росії. Вони стосуватимуться «тіньового флоту» РФ, пропагандистів та тих, хто допомагає вивозити українські памʼятки.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко на засіданні з президентом України.

Перший пакет санкцій сформували разом із розвідувальними органами України. У ньому пропонують ввести санкції щодо 83 фізичних осіб за сприяння експорту російських нафтопродуктів і продуктів держави-агресора. Тобто, фактично, йдеться про санкції проти «тіньового флоту» Росії.

Другий пакет санкцій спрямований проти виробників російських пропагандистських фільмів та компаній, які поширюють антиукраїнський контент. Туди пропонують внести 41 фізичну та 47 юридичних осіб.

Третій пакет санкцій введуть проти росіян, які сприяли вивезенню українських памʼяток з музеїв на окупованій території України.

Президент України Володимир Зеленський анонсував кілька «жорстких» пакетів санкцій.