Генштаб ЗСУ: За добу Росія втратила 1 140 військових і десятки одиниць військової техніки

Упродовж минулої доби, 4 лютого, Росія втратила ще 1 140 військовослужбовців убитими й пораненими та десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські бійці знищили девʼять танків, 12 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 99 дронів оперативно-тактичного рівня, 157 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 4 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 45 100 військових загинули та 390 тисяч були поранені.

Російські медіа встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.