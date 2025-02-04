За ніч ППО збила 37 з 65 російських дронів

У ніч на 4 лютого 2025 року Сили ППО в небі над Україною знищили 37 російських ударних дронів Shahed і безпілотників інших типів. Ще 28 БпЛА не досягли цілей, вони локаційно втрачені.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росія запустила по Україні 65 дронів — ударних Shahed та імітаторів різних типів із напрямків Орла, Курська та Брянська.

Щоб відбити повітряний напад, залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

ППО працювала в Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях. Через ворожу атаку постраждали Сумщина та Черкащина.