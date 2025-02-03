Майже 63 тисячі людей в Україні зникли безвісти за особливих обставин

Станом на лютий 2025 року в Україні розшукують 62 948 людей, які зникли безвісти за особливих обставин.
Про це повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов в етері Українського Радіо, передає Національна поліція.
Йдеться і про військових, і про цивільних. Наразі з 62 948 людей встановили місце знаходження та ідентифікували тіла 10 291 загиблого.
Водночас уповноважений наголосив, що в Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин здебільшого вносять інформацію про людей, які зникли в зоні бойових дій або на окупованих територіях України. Також реєструють тих, хто зник через надзвичайні події або інциденти природного, техногенного характеру.
- Станом на вересень 2023 року в Україні понад 26 тисяч людей були в розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин. Тоді повідомляли, що 15 тисяч — це військовослужбовці, а ще 11 тисяч — цивільні.
- Зниклими безвісти за особливих обставин вважаються люди, які зникли у звʼязку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.