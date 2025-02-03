Майже 63 тисячі людей в Україні зникли безвісти за особливих обставин

Станом на лютий 2025 року в Україні розшукують 62 948 людей, які зникли безвісти за особливих обставин.

Про це повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов в етері Українського Радіо, передає Національна поліція.

Йдеться і про військових, і про цивільних. Наразі з 62 948 людей встановили місце знаходження та ідентифікували тіла 10 291 загиблого.

Водночас уповноважений наголосив, що в Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин здебільшого вносять інформацію про людей, які зникли в зоні бойових дій або на окупованих територіях України. Також реєструють тих, хто зник через надзвичайні події або інциденти природного, техногенного характеру.