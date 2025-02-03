ООН зафіксувала «тривожне зростання» кількості страт українських військовополонених

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з кінця серпня 2024 року зафіксувала 79 страт українських військовополонених російськими окупантами у 24 окремих інцидентах.

Про це пише пресслужба ООН.

Організація «висловила занепокоєння різким зростанням повідомлень про страти українських військових».

Моніторингова місія заявила, що багатьох українських військових, які здалися в полон або яких захопили росіяни, розстрілювали на місці. Свідки також повідомили, що окупанти вбивали неозброєних і поранених бійців.

«Ці інциденти не сталися на порожньому місці. Громадські діячі у РФ відкрито закликали до нелюдського поводження та навіть до страти полонених українських військовослужбовців», — сказала очільниця місії Даніель Белл.

Упродовж 2024 року ООН засвідчила щонайменше три такі заклики від російських посадовців, а ще знайшла низку публікацій у соціальних мережах військових груп, повʼязаних із ЗС РФ, у яких закликали до страт або схвалювали їх.

Водночас Моніторингова місія задокументувала одну страту українськими військовими пораненого російського солдата у 2024 році.

Страти українських військовополонених

Росіяни стратили щонайменше 177 українських військовополонених. Зі 177 підтверджених випадків 109 сталися у 2024-му. Це дані станом на грудень 2024 року.

За словами Дмитра Лубінця, його офіс дізнається про більшість випадків з відео від українських спецслужб. Водночас є випадки, коли інформація надходить безпосередньо від українських військових підрозділів. Окрім того, росіяни публікують відповідні відео в соціальних мережах.

Про випадки страти українських військовополонених українська сторона інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН.

Лубінець зазначає: МКЧХ жодного разу публічно або непублічно не звинувачував росіян у вбивстві або тортурах українських військовополонених. Але в офіційних звітах ООН за 2024 рік вперше зʼявилися дані, що росіяни страчують українських захисників.