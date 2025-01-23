Росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених

Військові армії РФ розстріляли шістьох українців бійців, яких взяли в полон.

Відповідне відео публікують російські телеграм-канали, на нього зреагував омбудсман Дмитро Лубінець.

На відео росіяни зафіксували, як у спину розстріляли шістьох українських воїнів. Відео обривається, коли на землі лежить сьомий воїн, його доля невідома.

Під час розстрілу російські солдати наказують українським бійцям «лежати та закрити рот», а «оператор» злочину озвучує «Один — мій», а згодом видно, як він випускає низку куль у спину одному з військовополонених.

Омбудсман зазначив, що надсилає інформацію про цей злочин до ООН та МКЧХ.

Офіс генпрокурора почав розслідування вбивства росіянами українських військових за статтею про скоєння воєнного злочину. У прокуратурі уточнили, що військових взяли в полон під час штурму позицій на Донеччині.

Страти українських військовополонених

Росіяни стратили щонайменше 177 українських військовополонених. Зі 177 підтверджених випадків 109 сталися у 2024-му. Це дані станом на грудень 2024 року.

За словами Дмитра Лубінця, його офіс дізнається про більшість випадків з відео від українських спецслужб. Водночас є випадки, коли інформація надходить безпосередньо від українських військових підрозділів. Окрім того, росіяни публікують відповідні відео в соціальних мережах.

Про випадки страти українських військовополонених українська сторона інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН.

Лубінець зазначає: МКЧХ жодного разу публічно або непублічно не звинувачував росіян у вбивстві або тортурах українських військовополонених. Але в офіційних звітах ООН за 2024 рік вперше зʼявилися дані, що росіяни страчують українських захисників.