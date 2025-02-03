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У Лос-Анджелесі оголосили переможців музичної премії «Греммі-2025»

Автор:
Олександра Опанасенко
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У Лос-Анджелесі пройшла 67-ма церемонія вручення музичної премії «Греммі». Альбомом року став “Cowboy Carter” від Бейонсе, а піснею року — “Not Like Us” Кендріка Ламара.

Найбільше нагород зібрали Сабріна Карпентер, Бейонсе, Charli xcx і Кендрік Ламар. Також «Греммі» отримали The Rolling Stones і The Beatles — за пісню Джона Леннона Now and Then, яку відреставрували за допомогою штучного інтелекту.

На сайті премії оприлюднили повний список переможців:

  • Пісня та запис року: Kendrick Lamar — “Not Like Us”.
  • Альбом року: Beyoncé — “Cowboy Carter”.
  • Найкращий новий артист: Chappell Roan
  • Найкращий вокальний поп-альбом: Sabrina Carpenter — “Short nʼ Sweet”.
  • Найкраще сольне поп-виконання: Sabrina Carpenter — “Espresso”.
  • Найкраще поп-виконання дуету / гурту: Lady Gaga & Bruno Mars — “Die With A Smile”.
  • Найкращий танцювальний/електронний запис: Justice & Tame Impala — “Neverender”.
  • Найкращий танцювальний поп-запис: Charli xcx — “Von dutch”.
  • Найкращий електронний/танцювальний альбом: Charli xcx — “BRAT”.
  • Найкраща рок пісня: Annie Clark, songwriter (St. Vincent) — “Broken Man”.
  • Найкращий рок-альбом: The Rolling Stones — “Hackney Diamonds”.
  • Найкращий альтернативний альбом: St. Vincent — “All Born Screaming”.
  • Найкраща R&B пісня: Rob Bisel, Cian Ducrot, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang, songwriters (SZA) — “Saturn”.
  • Найкращий R&B альбом: Chris Brown — “11:11 (Deluxe)”.
  • Найкраща реп-пісня: Kendrick Lamar — “Not Like Us”.
  • Найкращий реп-альбом: Doechii — “Alligator Bites Never Heal”.
  • Найкраща музика, написана для кіно/телебачення: Hans Zimmer — “Дюна: Частина друга”.