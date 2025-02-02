У Божковській колонії № 16 катували та вбивали увʼязнених

У Божковській виправній колонії № 16, що розташована в Полтавській області, катували та вбивали увʼязнених.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідство стверджує, що працівники колонії жорстоко катували увʼязнених, через що ті помирали — задокументований щонайменше один такий випадок. Постраждалими були майже всі, хто вперше потрапляв до колонії.

За даними ДБР, новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю й не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації колонії.

Коли засуджені прибували до установи, їх змушували прибирати підлогу — це знімали на відео. Якщо ті відмовлялись, то їх жорстоко били: руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували їм руки. Одному з увʼязнених так завдали понад 200 ударів.

П’ятьом посадовцям Божковської колонії повідомили про підозру у створенні організованої групи та катуваннях. Дії підозрюваного керівника угруповання кваліфікували як умисні тяжкі тілесні ушкодження. За це загрожує до 10 років увʼязнення.