За ніч ППО збила 40 російських дронів із 55

У ніч на 2 лютого російські війська атакували Україну 55 безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Українська ППО збила 40 російських безпілотників із 55. Ще 13 були локаційно втрачені.

Дрони фіксували у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Від російського обстрілу постраждали Харківщина та Сумщина.

У Слобідському районі Харкова загорілися текстиль, папір та полімерні матеріали в складській будівлі цивільного підприємства. У Люботині на Харківщині постраждали дві людини.

На Сумщині горів обʼєкт інфраструктури. Також через удар пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинків та 2 легкових автомобіля.