Удар по Полтаві: кількість загиблих зросла до 12

Кількість загиблих через російський ракетний удар по житловому будинку в Полтаві 1 лютого зросла до 12. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Про це повідомили в ДСНС.

Зараз відомо про 17 постраждалих, серед яких чотири дитини. Вдалося врятувати 22 людини. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 194 людям.

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На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Задіяні кінологи ДСНС з підготовленими пошуковими собаками. У розборі завалів беруть участь рятувальники, поліцейські й усі небайдужі. З постраждалими працюють медики.

Полтавська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Полтавській області.