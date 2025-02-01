Росіяни вдарили по інтернату в Суджі на Курщині — під завалами майже сотня людей

Збройні сили Росії 1 лютого вдарили по школі-інтернату в Суджі Курської області — цю територію контролюють українські військові. Під завалами опинилися 95 людей.

Про це повідомив пресофіцер військової комендатури в Курській області полковник Олексій Дмитрашківський.

За його словами, на місці військова комендатура проводить пошуково-рятувальні роботи. З-під завалів чути стогін і крики людей. Більшість з тих, хто перебував в інтернаті, — літні люди й люди, що не можуть ходити.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар росіян по інтернату. У момент атаки там були десятки місцевих, які готувалися до евакуації. У Генштабі пишуть, що Росія знала — в інтернаті лише цивільні.

Генштаб ЗСУ назвав цей удар черговим воєнним злочином російської влади проти мирного населення.