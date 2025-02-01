Дівчина на замовлення РФ готувала теракт в центрі Києва — їй загрожує довічне увʼязнення

Правоохоронці затримали дівчину, яка, за даними слідства, готувала теракт у центрі Києва, біля будівлі одного зі структурних підрозділів СБУ.

Про це повідомляє Служби безпеки України.

За даними справи, фігурантка — 22-річна наркозалежна дівчина зі Львова, яку завербували російські спецслужби, коли та шукала «швидкі» гроші в телеграм-каналах.

Виконуючи вказівки росіян, вона мала влаштувати теракт біля будівлі одного зі структурних підрозділів СБУ. Правоохоронці зазначили, що цю локація наразі не використовують співробітники українського відомства.

Запланований теракт міг призвести до великих жертв серед цивільних перехожих у центральній частині міста. На місці події у фігурантки знайшли саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті. Такого заряду достатньо, щоб серйозно пошкодити будівлю і вбити людей, які перебувають навколо епіцентру вибуху.

Росіяни мали спостерігати за наслідками теракту в режимі онлайн — вони завчасно зняли дівчині квартиру в центрі Києва, на балконі якої вона встановила камеру відеоспростреження.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисницю, коли вона забрала зі схованки сумку з вибухівкою та йшла до орендованої квартири.

Їй повідомили про підозру в державній зраді, незаконному поводженні з вибуховими речовинами та підготовці до терористичного акту за попередньою змовою групи людей. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.