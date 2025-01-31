Росіяни атакували балістикою історичний центр Одеси — є поранені

Увечері 31 січня російські війська атакували історичне середмістя Одеси ракетами. Імовірно, били балістикою.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Мер Одеси Генадій Труханов повідомив, що зараз відомо про двох постраждалих. Їх госпіталізують. На місці атаки працюють відповідні служби.

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Наслідки атаки ще уточнюють. Труханов каже, що багато пошкоджень і руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО. Також пошкоджена будівля, що перебуває під посиленим захистом.

Повітряні сили повідомляли про рух швидкісних цілей в напрямку Одеси. У вечірньому зверненні президент Зеленський сказав, що росіяни, імовірно, цілили по місту балістикою. Моніторинговий сервіс monitor зазначав, що російські війська випустили по місту три балістичні ракети «Іскандер-М».