В Україні введуть термін «громада-форпост» для прифронтових населених пунктів. Навіщо

Уряд запустить експериментальний проєкт і введе поняття «громада-форпост» для тих громад, які розташовані в 100-кілометровій зоні від лінії фронту та кордону з Росією.
Про це під час засідання Кабміну 31 січня повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Так уряд хоче, щоб більше тилових громад долучалися до підтримки громад-форпостів. Це втілюватимуть у життя, укладаючи спеціальні угоди, за якими надаватимуть гуманітарну, соціальну, медичну, логістичну, фінансову та іншу допомогу.
Шмигаль зазначив, що це рішення продовжує політику єдності і взаємодопомоги та нагадав, що цього року сформовано Національну обʼєднуючу платформу згуртованих громад «Пліч-о-пліч».
«Підтримувати один одного в складні часи — це важливий елемент нашої стійкості та успіху як держави. Це стосується і підтримки на рівні громад», — зазначив український премʼєр.
- Національний проєкт «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» обʼєднав понад 100 громад України. Так підписали 50 меморандумів про довгострокові партнерства.
- Проєкт передбачає допомогу у відновленні інфраструктури, житлових будинків, шкіл, лікарень та обʼєктів соціального значення прифронтовим громадам. Йдеться також про гуманітарну допомогу та культурну і соціальну підтримку.