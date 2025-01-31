На Одещині за три дні зібрали 400 кг мазуту після аварії російських нафтових танкерів

За три дні комунальники Лиманської громади Одещини зібрали понад 400 кілограмів мазуту, який викинуло після аварії російських танкерів у Керченській протоці. У подальшому цифра може збільшитися до 500 кілограмів.

Про це повідомив доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку «Тузлівські лимани» на Одещині Іван Русєв.

За його словами, мазут комунальники збирають без механічних пристроїв і зберігають у спеціальних приміщеннях. Механізм утилізації і кошти на таку процедуру наразі невідомі.

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На Одещині 28 січня знайшли нові ділянки на узбережжі біля західної частини лиманів Джантшейський і Сасик, поруч з Дунайським біосферним заповідником, куди викинуло мазут після аварії російських танкерів у Керченській протоці. Фракції мазуту розташовані на відстані від 30 до 50 метрів від урізу морської води. Їхні розміри варіюються від 0,5 до 5 сантиметрів. Тоді зафіксували один кілометр узбережжя, де є мазут. Ширина сягає одного метру. Але є ділянка пересипу протяжністю 200 метрів і шириною до 6 метрів.

Комунальники громади працюють всі ці дні, щоб зібрати мазут. Проте є ще одна ділянка, яку не очистили.

Реакція місцевої влади

За словами Русєва, за ці ділянки повністю відповідає Одеська обласна військова адміністрація. Він пояснив, що піщаний пересип моря в цьому місці — це землі водного фонду, і ОВА повинна або сама, або давати вказівки Лиманській громаді проводити відповіді роботи в межах забруднень.

Біолог розповів, що 27 січня відбулося засідання техногенно-екологічної комісії Одеської ОВА, але про чіткій план дій та будь-які практичні заходи з очищення ділянок піщаного пересипу від мазуту невідомо.

«Але на цю нараду не був запрошений ані голова Лиманської громади, вказаної в темі наради, ані керівник НПП «Тузлівські лимани», співробітники якого першими виявили мазут на узбережжі і мають досвід оперативного реагування», — пише Русєв.

Він каже, що місцева влада дала вказівки для Лиманської громади та нацпарку «Тузлівські лиман», але не забезпечила ані методиками, ані засобами збору, ані транспортом, ані коштами, щоб утилізувати нафтопродуктів.

Адміністрація нацпарку, за словами Русєва, ще 13 січня 2025 року направила лист до Департаменту екології ОДА про алгорит реагування на аварію танкерів з мазутом. Але відповіді в нацпарку не отримали.

Що передувало

У Керченській протоці 15 грудня сталася аварія з двома російськими нафтовими танкерами. Витіклий мазут 24 січня досягнув узбережжя Одещини.

Після штормів мазут винесло на піщаний пересип в рекреаційній зоні «Катранка» біля Дунайського біосферного заповідника і Національного природного парку «Тузлівські лимани».

За три дні очистили ділянку протяжністю 200 метрів і завширшки 30—70 сантиметрів — усього зібрали до 4 кг мазуту. За цей час дослідили близько 40 кілометрів узбережжя.

Проте немає жодних гарантій того, що на берег знов не винесе мазут, бо мільйони дрібних фракцій досі дрейфують у водах північно-західної частини Чорного моря, зазначив начальник науково-дослідного відділу нацпарку «Тузлівські лимани» на Одещині Іван Русєв.

«Потрібні ресурси для того, щоб оперативно виявляти, терміново збирати та знищувати цю загрозу, а в нацпарку їх просто немає», — наголосив він.

За словами Русєва, на берег також викинуло забруденого мазутом рідкісного птаха з Червоної книги України — гагару червоношию. з птахами це вже не перший випадок. Ще раніше знайшли птаха в мазуті, якого направили на дослідження до Українського центру екології моря, щоб з’ясувати, чи повʼязано це з розливом мазуту в Чорному морі після аварії з нафтовими танкерами. Русєв зазначив, що керівник центру відмовився взяти птаха на дослідження, «побоюючись пташиного грипу чи чогось іншого».

На початку січня цього року мазут фіксували біля узбережжя Феодосії, Алушти і Судака. Це три популярних курорти в Криму. На супутникових зображеннях від 4 січня, імовірно, видно саме поверхневе забруднення на цих ділянках. Чи є мазут у районі цих курортів і на глибині — наразі незрозуміло.

Мазут марки М100, який витік із російських танкерів, взимку застигає і тоне. Спливати він почне вже влітку, коли температура досягне +25 °С. До такої температури влітку Чорне море прогрівається на глибині 15—20 метрів. Глибина прибережної території біля Анапи та південної частини Керченського півострова не досягає 20 метрів.

У січні супутникові знімки свідчили про те, що мазут, імовірно, перестав витікати з танкерів.

5 січня окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що на пляжах міста зібрали близько 18 тонн забрудненого мазутом ґрунту. Севастополь — це найзахідніша частина південного узбережжя Криму.

З моменту аварії танкерів зоозахисники зафіксували 58 випадків смертей китоподібних. Також перші сліди екологічної катастрофи виявили на узбережжі в Грузії. У селищі Уреки знайшли птаха, забрудненого мазутом. Однак це не означає, що забруднення дійшло до Грузії: деякі птахи, навіть забруднені мазутом, здатні пролітати близько 300 км від місця аварії.