У «Дії» тепер можна повідомити про відсутність звʼязку чи мобільного інтернету. Як це працює

Відтепер у застосунку «Дія» можна повідомити про відсутність звʼязку чи мобільного інтернету — там зʼявився відповідний сервіс.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Послугу можна знайти на головному екрані застосунку. Для того щоб нею скористатись, потрібно надати одноразовий доступ до геолокації та описати ситуацію, яка виникла.

Після цього скаргу отримає Національна комісія, яка регулює звʼязок, дізнається про місця, де досі є проблеми з інтернетом та звʼязком, і спільно з операторами виправлятиме ситуацію.

«Виникає логічне запитання: як відправити заявку, якщо інтернету немає. Про це ми теж подумали. Заздалегідь завантажте Мапу незламності, можете зробити це просто зараз. Вона знадобиться і в інших випадках, наприклад, коли шукаєте укриття або найближче місце з генератором. А далі, якщо у вас зникне інтернет, залишайте заяву в «Дії», вона автоматично відправиться, коли повернеться звʼязок», — пояснив Федорів.

За його словами, звʼязок повинен працювати стабільно і якісно, без жодних винятків.