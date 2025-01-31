Україна отримає від Великої Британії £2 мільярди на ППО — уряд ратифікував угоду

Велика Британія надасть Україні до £2 мільярдів на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до ППО.

Про це повідомив премʼєр Денис Шмигаль.

Уряд сьогодні схвалив законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку оборонних спроможностей.

Ця угода також передбачає кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Такі бази будуть розміщуватись і в Україні.