Депутата підозрюють в організації замовного вбивства підприємця з Полтавщини

Служба безпеки України затримала депутата Полтавської обласної ради від партії «За майбутнє» Олега Дядика за підозрою в організації замовного вбивства власника місцевої агрокомпанії.

Про це пишуть пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора, не називаючи імені. Його «Бабелю» повідомили джерела у правоохоронних органах.

За даними слідства, посадовець хотів ліквідувати підприємця, щоб привласнити його бізнес. Депутат запропонував своєму водієві $20 тисяч за вбивство, яке запланували на території місцевої покинутої насосної станції, куди Дядик запросив бізнесмена нібито для розмови з робочих питань.

Розслідування встановило, що водій мав накинути петлю з мотузки на шию підприємця і потім інсценувати його повішання. І після цього депутат планував підробити документи на корпоративні права агрокомпанії, щоб зазначити себе довіреною особою.

Фігуранти — водій і депутат — зустрічалися в місцях без камер відеоспостереження і спілкувалися між собою винятково вживу, щоб підготувати вбивство. Обох затримали на гарячому, коли вони везли бізнесмена на місце зустрічі.

Обом повідомили про підозру в організації та співучасті в замаху на умисне вбивство.