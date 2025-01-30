Британець встановив світовий рекорд, відвідавши 42 музеї менш ніж за 12 годин

Британець Бен Мелхем встановив світовий рекорд, відвідавши 42 музеї менш ніж за 12 годин.

Про це пише CNN.

У жовтні 2024 року Мелхем приїхав у Лондон. Він почав свою подорож о 9:03 ранку з музею Королівського фармацевтичного товариства в східному Лондоні та завершив її в Королівській академії мистецтв у центрі Лондона о 19:58.

За цей час він відвідав ще близько 40 музеїв. Почав із всесвітньо відомих пам’яток — Музею природознавства, Лондонського Тауера і Британського музею, і закінчив малесеньким музеєм сера Джона Соуна.

Третьою зупинкою Бена Мелхема була колекція Королівської збройової палати Лондонського Тауера. Книга рекордів Гіннеса

Мелхем каже, що він захотів встановити рекорд після того, як прочитав Книгу рекордів Гіннеса зі своїми дітьми. А ті закликали його перетворити слова на діло.

«Лондонські музеї містять мільйони експонатів. Кожен з них може повʼязати вас із певним часом, конкретною людиною чи дивом природи», — вважає Мелхем.

Тепер Мелхем сподівається побити світовий рекорд за кількістю відвідуваних музеїв протягом одного року. Станом на минулий тиждень він відвідав 85 музеїв