Bloomberg: Російський порт Усть-Луга призупинив постачання нафти через українську атаку

Потік нафти через російський порт Усть-Луга в Балтійському морі призупинився після того, як його уразили українські дрони.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає: якщо підтвердиться ураження трубопровідної системи, то це створить нову значну загрозу для постачання нафти на світовий ринок. Джерела Bloomberg кажуть, що 29 січня потік нафти в Усть-Лузі впав до нуля. Отримані агентством дані про судноплавство в цьому районі вказують, що останній танкер вийшов із Усть-Луги зранку 29 січня.

Минулого року порт обробляв близько 650 тисяч барелів нафти на добу — це близько 20% від загального обсягу російських морських потоків. Bloomberg зазначає, що, імовірно, у сховищах Усть-Луги є барелі, які можна завантажити, щоб помʼякшити вплив будь-якого скорочення постачання. Росія зниження потоку нафти не пояснювала.

У ніч на 4 січня українські дрони атакували найбільший у Росії торговий порт Усть-Луга, що в Ленінградській області. Термінал Усть-Луга — це великий логістичний хаб у Балтійському морі. Через нього Росія продає нафту й газ за допомогою тіньового флоту.