Дрони СБУ атакували найбільший торговий порт Росії Усть-Луга

Дрони Служби безпеки України 4 січня атакували найбільший у Росії торговий порт Усть-Луга, що в Ленінградській області.

Про це повідомило джерело «Бабеля» в СБУ.

Українські далекобійні дрони подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга й уразили ціль.

На відео, яке публікують у мережі, потрапив момент, як один із дронів влучає в ємності з газовим конденсатом. Внаслідок удару одну ємність сильно пошкоджено, а три сусідні посікло уламками від вибуху. Експерти кажуть, що ремонт займе щонайменше місяць за наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв у роботі терміналу.

Термінал Усть-Луга — це великий логістичний хаб у Балтійському морі. Через нього Росія продає нафту й газ за допомогою тіньового флоту.