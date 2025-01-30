У транспорті Києва оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання

У Києві о 9:00 оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання у громадському транспорті, на Хрещатику та Майдані Незалежності.
Про це повідомила Київська міська рада.
Також хвилину мовчання оголошуватимуть на рекламних носіях і через мобільний застосунок «Київ Цифровий».
Рішення схвалили 78 депутатів ради. Це сприятиме єдності громади та вшануванню пам’яті загиблих, вважають депутати.
Закладам і організаціям рекомендують призупиняти роботу на хвилину мовчання, якщо це можливо — ящо не діє безперервний режим роботи або немає необхідності невідкладних заходів. Якщо під час хвилини мовчання лунатиме сигнал повітряної тривоги, то людей про це сповіщатимуть першочергово.
- У березні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про введення щоденної хвилини мовчання о 9:00. Цей крок став символом єдності українців у боротьбі за свою незалежність і вшанування памʼяті загиблих військових та цивільних.