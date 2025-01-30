Netflix назвав дату виходу фінального сезону серіалу «Гра в кальмара»

Третій сезон серіалу «Гра в кальмара» вийде 27 червня 2025 року. Він стане фінальним.

Про це повідомили на офіційній сторінці шоу в Х.

«Гра в кальмара» — це південнокорейський трилер про виживання, дія якого відбувається в сучасному Сеулі. Групі з 456 людей пропонують зіграти в серію дитячих ігор із шансом виграти величезну суму грошей, але в разі програшу вони загинуть.

На новому постері працівник смертельних ігор тримає за ноги учасника змагань. Під ними напис — «Готуйся до фінальної гри».

Перший сезон «Гри в кальмара» став найпопулярнішим за всю історію Netflix: за перші 28 днів після премʼєри у вересні 2021 року його перегляди перевищили 1,65 мільярда годин. Серіал заробив, за оцінками, близько $837 мільйонів. А ось другий сезон, який вийшов наприкінці 2024 року, отримав неоднозначні відгуки критиків. Американська газета The New York Times відзначила, що новий сезон «мав великі амбіції, але мало що зробив, аби їх досягти».