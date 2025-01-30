Джерела «Бабеля»: Українські кіберфахівці атакували інфраструктуру «Газпрому» і «Газпромнєфті»

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України кілька днів тому здійснили DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру одних з найбільших енергетичних російських компаній — «Газпрому» і «Газпромнєфті». Кібератаку приурочили до бою українських студентів під Крутами.

Про повідомляють джерела «Бабеля».

Зокрема, під удар потрапили онлайн-сервіси підприємств, які забезпечують діяльність армії РФ.

З 28 січня клієнти компаній не можуть користуватися особистим кабінетом, послугами онлайн-сервісів компанії, оплатити пальне за допомогою паливних карт, списувати або накопичувати бонуси на рахунках тощо.

У «Газпромі» у відповідь на скарги клієнтів повідомляли про «тимчасовий технічний збій», але його причин не називали. У компаніях не повідомляють, коли зможуть відновити роботу онлайн-сервісів.

«Сьогоднішні проблеми російських водіїв — це привіт від наших побратимів з 1918 року, героїв бою під Крутами, які понад сто років тому дали тягла злочинним російським бандам наркомана Муравйова. Сьогодні ми продовжуємо справу тодішніх захисників Києва як на фронті, так і в кіберпросторі. Слава Україні!» — прокоментували подію в ГУР МО.

Бій під Крутами

У 1918 році київські студенти і гімназисти вступили в бій з підрозділами Червоної гвардії на залізниці біля селища Крути, що за 130 кілометрів від Києва.

Майже 600 українських вояків протистояли 4-тисячному підрозділу російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та змогли затримати їхній наступ на Київ. Наступ більшовицької піхоти підтримували гарматним і кулеметним вогнем два бронепотяги, у той час як українці мали на озброєнні лише 16 кулеметів, саморобний бронепотяг і гвинтівки.

Аби уникнути оточення, не маючи підкріплення і зброї та втративши майже 300 бійців, українські вояки почали відступати. Під час відступу 27 юнаків зі Студентської сотні потрапили в полон і були розстріляні.

Після цього більшовики не дозволили місцевим поховати тіла загиблих. Похорон полеглих у бою під Крутами на Аскольдовій могилі відбувся після визволення Києва від червоних у березні 1918 року. За радянської влади могили полеглих під Крутами зруйнували, а обставини бою замовчували.

День памʼяті Героїв Крут на державному рівні в Україні відзначають з 2003 року.