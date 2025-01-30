Регламентний комітет рекомендував Раді відсторонити Порошенка від засідань

Комітет Верховної Ради з питань регламенту підтримав відсторонення народного депутата Петра Порошенка від участі в засіданнях парламенту.

Про це повідомляють нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко і кореспондент «Укрінформу».

Ініціативу підтримали шість народних депутатів комітету, троє утрималися, проти був один. За словами Геращенко, Порошенка хочуть відсторонити від засідань Ради на пів року, протягом усієї 13-ї сесії — під час воєнного часу безперервне пленарне засідання триває всю сесію.

Раніше члени партії «Європейська солідарність» заявили, що Порошенка намагатимуться відсторонити за образу депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка у приватній розмові 19 січня.

Відповідна скарга «щодо подій, які мали місце 19 грудня 2024 року в залі пленарних засідань», зазначена в порядку денному засідання комітету. Її подав депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв.