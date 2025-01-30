У США художники можуть отримати авторські права на роботи, які створив ШІ. Які умови

Художники зі США можуть претендувати на авторські права на роботи, які вони створили за допомогою інструментів зі штучним інтелектом, якщо в роботі задіяли «достатньо людської творчості».

Про це йдеться в доповіді Управління з авторських прав США, передає The Hill.

Система не буде загальною. Управління авторського права заявило, що прийматиме рішення, чи давати авторські права митцю, окремо в кожному випадку — для цього вивчатимуть ступінь людського внеску ітворчості в кожній роботі. І лише після цього буде рішення: авторське право може бути повним або частковим.

Однак робота, яку повністю створив ШІ, не буде захищена авторським правом. Ідеться про роботи, які створив чат-бот або система штучного інтелекту на чийсь запит.

Попри розвиток технологій штучного інтелекту Управління вирішило, що чинні закони про авторське право «є адекватними та відповідними», тому додаткових законів не потрібно.

«Закон про авторське право вже давно адаптувався до нових технологій і може дозволити в кожному конкретному випадку визначити, чи відображають результати, згенеровані штучним інтелектом, достатній людський внесок, щоб гарантувати захист авторських прав», — йдеться у звіті.