Картину робота-гуманоїда продали за мільйон доларів — це рекорд

Портрет англійського математика Алана Тюрінга, створений штучним інтелектом, продали за $1,08 мільйона. Це рекордна ціна для витвору мистецтва, згенерованого людиноподібним роботом.

Про це повідомляє CNN.

Картину під назвою «Бог штучного інтелекту: Портрет Алана Тюрінга» написав Ai-Da — людиноподібний робот-художник. Його винайшов експерт із сучасного мистецтва Ейдан Меллер. Ai-Da спілкується за допомогою великих мовних моделей і створює креативні роботи.

Науковець Тюрінг заклав підвалини для розвитку ранніх компʼютерів. Його надбання допомогли розшифрувати німецькі повідомлення під час Другої світової війни. Математик наклав на себе руки в 1954 році після того, як його засудили за гомофобними британськими законами.

За даними аукціонного дому Sothebyʼs, який проводив торги в Нью-Йорку, США, портрет Тюрінга хотіли придбати 27 претендентів. Імені людини, яка таки купила його, не розголошують. Попередньо лот оцінювали в $120—180 тисяч.

«Ми входимо в епоху постлюдського, де рішення ухвалюють не люди, а дедалі частіше алгоритми, бо ми переконалися в їхній надійності. Існує дещо апокаліптичне уявлення про те, що мистецтво за участі штучного інтелекту всіх нас знищить. Фотоапарат надзвичайно змінив світ мистецтва. Я відчуваю, що [ефект ШІ] схожий на це, але йдеться про щось більше», — каже Меллер.

Втім, не всі поділяють таку думку. Художній критик газети The Telegraph Аластер Сук назвав подію «дуже витонченою версією новини про тварин на фермі, які начебто можуть малювати, як Пабло Пікассо».

Портрет Алана Тюрінга, написаний роботом Ai-Da. Sotheby’s

Перед початком написання картини Ai-Da визначився зі стилем, кольорами, текстурою витвору й тим, що власне буде зображено на полотні. Робот-художник проаналізував світлини Тюрінга за допомогою очей-камер і створив попередні ескізи. Потім Ai-Da намалював 15 окремих зображень частин обличчя вченого. Вони відрізнялися, залежно від того, як алгоритм інтерпретує фотографію.

На кожний малюнок знадобилося шість-вісім годин. Ai-Da може творити лише на маленькому полотні, тому фінальне зображення надрукували на більшому за допомогою 3D-принтера. Навички малювання робота значно вдосконалилися від моменту його створення, каже Меллер.