У США пасажирський літак зіткнувся з армійським гелікоптером — відомо про щонайменше 18 загиблих

У США пасажирський літак зіткнувся з армійським гелікоптером над Вашингтоном — відомо про щонайменше 18 загиблих. Точна кількість жертв наразі невідома.

Про це повідомляють Sky News, ABC News і CBS News.

На борту літака Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines було 64 людини, у гелікоптері Sikorsky H-60, який мав тренувальний виліт, — троє військових. Вони зіткнулися, коли літак наближався до злітно-посадкової смуги в Національному аеропорту Рейгана. Літак впав у річку Потомак на глибину два метри й розламався на дві частини.

Тих, хто вижив, ще не знайшли. Наразі невідомо, чи є такі люди. На місці працюють 300 рятувальників, зокрема поліцейські та водолази. Місцева влада каже, що рятувальна операція триватиме «багато годин».

Президент США Дональд Трамп знає про катастрофу і стежить за ситуацією. Він написав, що «ситуації, схоже, можна було запобігти». Міністр оборони Піт Хегсет написав у соціальних мережах, що Пентагон активно стежить за ситуацією і «готовий надати допомогу, якщо це необхідно».

Це перша велика авіакатастрофа у США з 2009 року.