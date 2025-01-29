Ілона Маска висунули на Нобелівську премію «за захист свободи слова»

Американського мільярдера Ілона Маска номінували на Нобелівську премію «за захист свободи слова та прав людини.

Про це повідомив член Європейського парламенту Бранко Грімс у Facebook.

Грімс заявив, що подав Маска на премію «за його послідовну відданість фундаментальному праву людини на свободу публічного вираження поглядів, а отже, і на мир».

Водночас за останні місяці низка міжнародних організацій та публічно відомих людей покинули соцмережу Х через поведінку Ілона Маска, а також зміни в соцмережі після купівлі її Маском.

Наприклад, у листопаді 2024-го іспанська газета La Vanguardia слідом за британською The Guardian вирішили припинити публікації в соцмережі. Серед причин вони назвали пануючі в соцмережі расизм і теорії змов.

Також десятки німецьких університетів вирішили покинути платформу після розмови Маска з лідеркою ультраправої АдН.

Аналогічне рішення ухвалили і понад 80 громадських організацій Франції. Вони кажуть, платформа стала загрозою свободі слова.