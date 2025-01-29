Військовий РФ вивіз українку до Бєлгорода, де рік тримав у неволі та ґвалтував — йому повідомили про підозру

Російський військовий організував депортацію українки до РФ, де незаконно утримував її та ґвалтував.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Йому заочно оголосили підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням та у порушенні законів та звичаїв війни.

Підозрюваний — військовослужбовець 1-го мотострілецького полку (в/ч № 31135) 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії західного військового округу ЗС РФ, який брав участь у захопленні Ізюмщини.

За даними слідства, навесні 2022 року під час перебування в одному із сіл Ізюмського району він вдерся до будинку, де проживала 21-річна дівчина зі своєю родиною. Окупант схопив дівчину та насильно потягнув її до сусіднього приватного будинку, де нікого не було. Погрожуючи вогнепальною зброєю, він зґвалтував дівчину. Пізніше він вчинив це знову.

Надалі окупант попросив двох «побратимів» з позивними «Ібрагім» та «Мага» вивезти дівчину до Бєлгорода. У червні 2022 року військові приїхали до неї, наказали негайно збирати речі та документи, а в разі відмови чи супротиву — погрожували розстріляти всю її родину.

Російські військовослужбовці посадили її в авто та повезли до прикордонного пункту пропуску «Веригівка» Валуйського району Бєлгородської області, де примусили пройти паспортний контроль.

Після його проходження на потерпілу вже чекав підозрюваний. Чоловік привіз дівчину до квартири в Бєлгороді, де понад рік утримував проти її волі, ґвалтував та систематично бив. Щоб дівчина не втекла, вікна та балкон були облаштовані залізними ґратами, вхідні двері завжди закриті на замок. Дівчина навіть намагалась накласти на себе руки — випила борну кислоту.

Зрештою їй таки вдалося вирватися з неволі після того, як окупанта затримала військова служба правопорядку РФ за ухилення від проходження служби. Наразі потерпіла перебуває в Україні.