Премʼєр Ізраїлю стане першим іноземним лідером, який зустрінеться з Трампом у Білому домі

Президент США Дональд Трамп прийме премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Білому домі 4 лютого — він стане першим іноземним лідером, який особисто зустрінеться з Трампом після його інавгурації.

Про це повідомили в офісі ізраїльського премʼєра.

Уперше про візит Нетаньягу до США Дональд Трамп оголосив під час розмови з журналістам 27 січня, сказавши, що він «розмовлятиме з Бібі Нетаньягу в недалекому майбутньому».

Візит Біньяміна Нетаньягу відбутеться в той час, коли Вашингтон закликає Ізраїль і ХАМАС продовжувати дотримуватись узгодженого режиму припинення вогню в Газі.

Востаннє ізраїльський лідер приїздив до Штатів влітку, щоб виступити на спільній сесії Конгресу в Капітолії. Його промовила викликала кілька протестів у Вашингтоні. Тоді Трамп приймав Нетаньягу у своєму клубі Mar-a-Lago у Палм-Біч (штат Флорида).

Угода про припинення вогню в Газі

Увечері 15 січня Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку. Угода почала діяти 19 січня.

Медіа пишуть, що на першому етапі ЦАХАЛ відійде в межах 700 м у секторі Гази, Ізраїль звільнить приблизно 2 000 палестинців, а ХАМАС — 33 ізраїльських полонених. Ізраїль дозволить пораненим у Газі пересуватися територією, щоб отримати медичну допомогу, і відкриє пункт пропуску Рафах з Єгиптом. Військові ЦАХАЛ почнуть відступати від Філадельфійського коридору.