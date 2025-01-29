Повітряні сили: ППО збила 29 дронів за ніч

У ніч на 29 січня сили ППО знищили над Україною 29 російських дронів. Ще 14 не досягли цілі — вони локаційно втрачені без негативних наслідків.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росія запустила по Україні 57 ударних БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів з напрямків російських Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська (Росія) і кримського мису Чауда. Також РФ випустила з Криму балістичну ракету «Іскандер-М».

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Вони працювали в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях.