Зеленський: Деякі призупинені програми підтримки США профінансує держава

Президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки, які зараз призупинені.
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
За його словами, урядовці з’ясовують, які саме програми зараз у дефіциті: майже всі вони йшли не через уряд України, а безпосередньо через громади та різні організації.
«Багато проєктів. Визначимо, які з них критичні й потребують рішень уже зараз. Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину — обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер — від зв’язку, цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови», — наголосив президент.
Президент додав, що держава підтримає програми, які стосуються дітей, ветеранів, захисту нашої інфраструктури.
- 26 січня «Суспільне» з посиланням на джерела написало, що Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала розпорядження призупинити всі проєкти й видатки на них. Офіційно в USAID ситуацію не коментували.
- Повідомлення з’явилося після того, як 24 січня Державний департамент США розпорядився заморозити нове фінансування майже всіх програм зовнішньої допомоги США в межах прагнення президента Дональда Трампа «узгодити ці програми зі своїми зовнішньополітичними цілями».