Зеленський: Деякі призупинені програми підтримки США профінансує держава

Президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки, які зараз призупинені.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

За його словами, урядовці з’ясовують, які саме програми зараз у дефіциті: майже всі вони йшли не через уряд України, а безпосередньо через громади та різні організації.

«Багато проєктів. Визначимо, які з них критичні й потребують рішень уже зараз. Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину — обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер — від зв’язку, цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови», — наголосив президент.

Президент додав, що держава підтримає програми, які стосуються дітей, ветеранів, захисту нашої інфраструктури.