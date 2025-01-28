У НАТО вперше підтвердили, що РФ мала план вбивства гендиректора концерну Rheinmetall

У НАТО підтвердили, що існувала російська схема вбивства Арміна Паппергера — генерального директора німецького концерну Rheinmetall, який виробляє зброю для України.

Про це заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридів і кібернетики Джеймс Аппатурай сказав на засіданні комітету Європейського парламенту з гібридної війни, передає Politico.

Це перший випадок, коли високопосадовець НАТО, Німеччини чи США офіційно підтвердив, що існувала змова вбивства Паппергера. У липні 2024 року світові медіа писали, що США та Німеччина зірвали російський план вбивства гендиректора концерну Rheinmetall.

Як сказав високопосадовець НАТО, вбивство керівника Rheinmetall було лише частиною плану РФ, який передбачав убивство керівників оборонної промисловості в усій Європі.

«Ми бачили інциденти саботажу, що відбувався в країнах НАТО протягом останніх кількох років. Я маю на увазі сходження поїздів з рейок, підпали, напади на власність політиків, змови з метою вбивства лідерів галузі, таких як глава Rheinmetall, але були й інші змови», — заявив Аппатурай.

За його словами, для своїх намірів РФ вербує людей в інтернеті, зокрема, «злочинні угруповання або необізнану молодь чи мігрантів». Мета таких операцій Росії — створити занепокоєння та підірвати підтримку України.

Аппатураї сказав, що Європі потрібно змінити свій менталітет «киплячої жаби», і повторив слова генсека НАТО Марка Рютте, який у грудні минулого року сказав, що настав час перейти до «мислення воєнного часу».