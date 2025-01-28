Росія запустила по Україні 100 дронів — ППО збила 65 з них

У ніч на 28 січня сили ППО знищили 65 російських дронів. Ще 28 локаційно втрачені без негативних наслідків — два з них вилетіли в напрямку Росії та Білорусі.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росія запустила по Україні 100 ударних дронів і безпілотників-імітаторів з різних напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) і мис Чауда (Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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ППО працювала в Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Через російську атаку в містах і селах пошкоджені будівлі приватних підприємств, інфраструктурні обʼєкти, багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі.