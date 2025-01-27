Близько 20% рекрутів до Сил оборони становлять жінки. Які спеціальності вони обирають

З початку роботи центрів рекрутингу української армії 36 760 громадян отримали консультації щодо вступу на військову службу. 8 053 з них вже стали кандидатами до Сил оборони, 20% з яких — жінки.
Про це повідомляє Міністерство оборони.
Найвищий відсоток кандидаток до Сил оборони України зафіксовано в таких областях:
- Чернівецька — 46%;
- Хмельницька — 42%;
- Тернопільська — 38%;
- Рівненська — 33%;
- Чернігівська — 31%;
- Одеська — 29%;
- Сумська — 27%.
В онлайн-центрі рекрутингу, який працює по всій Україні, цей показник становить 37%.
Розподіл за групами військових спеціальностей серед жінок, які долучилися до Сил оборони через центри рекрутингу української армії станом на 25 січня 2025 року:
- штабні посади — 24%;
- бойові медики, медсестри, лікарі — 22%;
- спеціальності, повʼязані з БпЛА — 13%;
- кухарі — 12%;
- стрілецькі спеціальності — 6%;
- звʼязок та кібербезпека — 6%;
- психологи — 3%.
Наразі в Україні функціонує 48 центрів рекрутингу української армії. В центрах не роздають повісток, а всі консультації проводяться конфіденційно. Деталі та адреси центрів — тут.