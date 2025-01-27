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Близько 20% рекрутів до Сил оборони становлять жінки. Які спеціальності вони обирають

Автор:
Оля Березюк
Дата:

З початку роботи центрів рекрутингу української армії 36 760 громадян отримали консультації щодо вступу на військову службу. 8 053 з них вже стали кандидатами до Сил оборони, 20% з яких — жінки.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Найвищий відсоток кандидаток до Сил оборони України зафіксовано в таких областях:

  • Чернівецька — 46%;
  • Хмельницька — 42%;
  • Тернопільська — 38%;
  • Рівненська — 33%;
  • Чернігівська — 31%;
  • Одеська — 29%;
  • Сумська — 27%.

В онлайн-центрі рекрутингу, який працює по всій Україні, цей показник становить 37%.

Розподіл за групами військових спеціальностей серед жінок, які долучилися до Сил оборони через центри рекрутингу української армії станом на 25 січня 2025 року:

  • штабні посади — 24%;
  • бойові медики, медсестри, лікарі — 22%;
  • спеціальності, повʼязані з БпЛА — 13%;
  • кухарі — 12%;
  • стрілецькі спеціальності — 6%;
  • звʼязок та кібербезпека — 6%;
  • психологи — 3%.

Наразі в Україні функціонує 48 центрів рекрутингу української армії. В центрах не роздають повісток, а всі консультації проводяться конфіденційно. Деталі та адреси центрів — тут.